FA выдвинула обвинения Клоппу за критику судьи после игры с "Вест Хэмом"

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу за неприличные комментарии после матча 25-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма"​ (1:1), сообщает британский телеканал Sky Sport.

По информации СМИ, Клоппу вынесли обвинение за его неподобающие слова в адрес главного арбитра встречи с "Вест Хэмом" Кевина Френда. 51-летний немецкий специалист поставил под сомнение честность и непредвзятость судьи.

Клопп должен ответить на данные обвинения до 21.00 (по мск) 18 февраля.

Сейчас "Ливерпуль" занимает второе место в АПЛ с 65 очками после 26 туров. Возглавляет турнирную таблицу "Манчестер Сити"​ с 65 баллами после 27 встреч.

Юрген Клопп: "Наш гол был забит из офсайда. Возможно, судья знал об этом в перерыве"