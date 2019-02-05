Юрген Клопп: "Наш гол был забит из офсайда. Возможно, судья знал об этом в перерыве"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 23-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (1:1) отметил, что его команда заработала справедливую ничью, несмотря на гол Садио Мане из офсайда. "Красны" второй тур подряд потеряли очки.

- Игра получилось трудной. Вы видели, что старндарты были важны, - приводит ВВС слова Клоппа. - Наверное, наш гол был забить из офсайда. Возможно, судья узнал об этом в перерыве. Но мы заработали справедливое очко.

У нас были взлеты и падения, но мы всегда поднимались. Остается только работать и продолжать. "Вест Хэм" грубо оборонялся в этой игре. Нужно быть к такому готовыми.