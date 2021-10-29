Игроки «МЮ» написали Сульшеру сообщения со словами поддержки после поражения от «Ливерпуля»

Несколько игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура чемпионата Англии написали главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру сообщения со словами поддержки, сообщает ESPN.

По информации источника, футболисты также писали вице-президенту «Манчестер Юнайтед» Эду Вудворду, чтобы выразить поддержку Сульшеру и отметить, что причиной поражения стала их плохая форма.

Отмечается, что Вудворд и управляющий директор клуба Ричард Арнолд удовлетворены, что у тренера есть поддержка со стороны игроков.

После 9 туров чемпионата Англии «МЮ» с 14 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.