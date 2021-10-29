Игроки «МЮ» написали Сульшеру сообщения со словами поддержки после поражения от «Ливерпуля»
Несколько игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура чемпионата Англии написали главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру сообщения со словами поддержки, сообщает ESPN.
По информации источника, футболисты также писали вице-президенту «Манчестер Юнайтед» Эду Вудворду, чтобы выразить поддержку Сульшеру и отметить, что причиной поражения стала их плохая форма.
Отмечается, что Вудворд и управляющий директор клуба Ричард Арнолд удовлетворены, что у тренера есть поддержка со стороны игроков.
После 9 туров чемпионата Англии «МЮ» с 14 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/manchester-united-engman_utd/story/4501793/rodgers-eyed-as-solskjaer-successor
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