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«Манчестер Сити» интересуется защитником «Лестера» Сеюнджю

10:36
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«Манчестер Сити» интересуется защитником «Лестера» Чагларом Сеюнджю, сообщает Ajansspor.

По информации источника, «горожане» направили «лисам» трансферный запрос по 25-летнему турку. Сообщается, что «Лестер» хочет получить за игрока сумму около 50-60 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Сеюнджю провел 32 матча за «Лестер», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://ajansspor.com/haber/masada-barcelona-real-madrid-ve-manchester-city-var-576794

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Иван Торопцев все материалы автора

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