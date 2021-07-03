«Манчестер Сити» интересуется защитником «Лестера» Сеюнджю
10:36
«Манчестер Сити» интересуется защитником «Лестера» Чагларом Сеюнджю, сообщает Ajansspor.
По информации источника, «горожане» направили «лисам» трансферный запрос по 25-летнему турку. Сообщается, что «Лестер» хочет получить за игрока сумму около 50-60 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Сеюнджю провел 32 матча за «Лестер», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://ajansspor.com/haber/masada-barcelona-real-madrid-ve-manchester-city-var-576794
Читайте также
Четыре дня назад над ним все смеялись, а сейчас он вытащил Испанию в полуфинал Евро. И проявил благородство
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю