«Эвертон» сделал «Арсеналу» официальное предложение по Мэйтланду-Найлсу

«Эвертон» нацелился на полузащитника «Арсенала» Энсли Мэйтланда-Найлса. «Ириски» сделали «канониры» предложение об аренде 24-летнего футболиста, сообщает Sky Sports.

Также команда из Ливерпуля хочет прописать в договоре возможность последующего выкупа игрока.

Напомним, что в прошлом сезоне Энсли Мэйтланд-Найлс выступал на правах аренды за «Вест Бромвич». В АПЛ в составе «дроздов» он провел пятнадцать матчей и получил две желтые карточки.