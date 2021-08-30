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«Эвертон» сделал «Арсеналу» официальное предложение по Мэйтланду-Найлсу

13:43
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«Эвертон» нацелился на полузащитника «Арсенала» Энсли Мэйтланда-Найлса. «Ириски» сделали «канониры» предложение об аренде 24-летнего футболиста, сообщает Sky Sports.

Также команда из Ливерпуля хочет прописать в договоре возможность последующего выкупа игрока.

Напомним, что в прошлом сезоне Энсли Мэйтланд-Найлс выступал на правах аренды за «Вест Бромвич». В АПЛ в составе «дроздов» он провел пятнадцать матчей и получил две желтые карточки.

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Иван Шитик все материалы автора

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