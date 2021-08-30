«Кристал Пэлас» продолжает вести переговоры с «Арсеналом» по Нкетиа
13:28
«Кристал Пэлас» хочет заполучить нападающего «Арсенала» Эдди Нкетиа. Клубы продолжают вести переговоры, но пока не могут сойтись по сумме трансфера, сообщает Sky Sports.
Ранее появлялась информация, что «канониры» готовы расстаться с игроком за 20 миллионов фунтов стерлингов.
Действующий контракт 22-летнего английского нападающего рассчитан до 2022 года.
В прошлом сезоне Нкетиа сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
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