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«Кристал Пэлас» продолжает вести переговоры с «Арсеналом» по Нкетиа

13:28
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«Кристал Пэлас» хочет заполучить нападающего «Арсенала» Эдди Нкетиа. Клубы продолжают вести переговоры, но пока не могут сойтись по сумме трансфера, сообщает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что «канониры» готовы расстаться с игроком за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Действующий контракт 22-летнего английского нападающего рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезоне Нкетиа сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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