«Кристал Пэлас» продолжает вести переговоры с «Арсеналом» по Нкетиа

«Кристал Пэлас» хочет заполучить нападающего «Арсенала» Эдди Нкетиа. Клубы продолжают вести переговоры, но пока не могут сойтись по сумме трансфера, сообщает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что «канониры» готовы расстаться с игроком за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Действующий контракт 22-летнего английского нападающего рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезоне Нкетиа сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.