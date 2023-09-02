«Фулхэм» подписал Ивоби
«Фулхэм» на официальном сайте объявил о переходе из «Эвертона» полузащитника Алекса Ивоби. 27-летний игрок сборной Нигерии подписал пятилетний контракт с лондонским клубом.«Я в восторге, мне просто не терпится начать. Очень рад продолжить свое путешествие здесь. Марко Силва рассказал мне об амбициях клуба, и я с ними согласен. Надеюсь, смогу что-то привнести в этот клуб», — отметил новичок.
В сезоне-2022/23 Ивоби сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
2
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
5
|Ливерпуль
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
7
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
8
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
11
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
12
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
13
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Ньюкасл
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|
15
|Нот. Форест
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
16
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Шеффилд Юн.
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0
|
18
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|22:00
|
Лутон Таун – Вест Хэм
|1 : 2
|2.09
|14:30
|
Шеффилд Юн. – Эвертон
|- : -
|2.09
|17:00
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|2.09
|17:00
|
Бернли – Тоттенхэм
|- : -
|2.09
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|2.09
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|2.09
|19:30
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|3.09
|16:00
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|- : -
|3.09
|16:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|3.09
|18:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|3
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|3
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|3
|
|
Хулио Энкисо
Брайтон
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|3
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0
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