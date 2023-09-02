«Фулхэм» подписал Ивоби

«Фулхэм» на официальном сайте объявил о переходе из «Эвертона» полузащитника Алекса Ивоби. 27-летний игрок сборной Нигерии подписал пятилетний контракт с лондонским клубом.

«Я в восторге, мне просто не терпится начать. Очень рад продолжить свое путешествие здесь. Марко Силва рассказал мне об амбициях клуба, и я с ними согласен. Надеюсь, смогу что-то привнести в этот клуб», — отметил новичок.

В сезоне-2022/23 Ивоби сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.