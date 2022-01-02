«Эвертон» провел презентацию Миколенко перед матчем с «Брайтоном»
«Эвертон» провел презентацию новичка команды, защитника Виталия Миколенко.
22-летний украинец поприветствовал болельщиков перед началом матча 21-го тура АПЛ против «Брайтона».
Goodison Park ? Vitaliy Mykolenko#EVEBHA pic.twitter.com/5gg7dKirvc— Everton (@Everton) January 2, 2022
Вчера, 1 января «Эвертон» объявил о покупке Миколенко у киевского «Динамо». По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 23,5 миллиона евро. Футболист подписал контракт до конца июня 2026 года и будет выступать под 19-м номером.
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