Форвард «Арсенала» Нкетиа может продолжить карьеру в «Байере»
Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа может перейти в «Байер», сообщает The Sun.
По информации источника, немецкий клуб хочет подписать 22-летнего англичанина на правах свободного агента. Нынешний контракт игрока с «Арсеналом» действует до конца июня 2022 года.
В сезоне-2021/22 Нкетиа принял участие в 6 матчах «Арсенала», на его счету 5 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/17198217/arsenal-nketiah-bayer-leverkusen-free-transfer/
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