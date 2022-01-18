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Сегодня, 16:27

Владелец «Эвертона» может продать клуб из-за больших финансовых потерь

Иван Шитик
Корреспондент

Владелец «Эвертона» Фарад Мошири рассматривает возможность продажи клуба, утверждает Daily Mail.

В перспективе у него могут возникнуть серьезные финансовые трудности с обеспечением клуба. Поэтому Мошири готов продать команду.

«Эвертон» оценивается примерно в 350 миллионов фунтов стерлингов, а Фарад Мошири, владеющий практически 90% акций клуба, вложил в него 450 миллионов. За последние три года «ириски» понесли убытки в размере 265 миллионов.

Ко всему прочему, Мошири вложил 50 миллионов в подготовительные работы для постройки нового клубного стадиона стоимостью полмиллиарда фунтов. Чтобы завершить строительство новой арены, необходимо привлечение еще более 350 миллионов фунтов в виде частных инвестиций.

ФК Эвертон
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2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
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 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
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 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
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 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
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 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
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 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
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 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
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 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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Брайтон – Кр. Пэлас
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15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
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Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
31.05 00:00
Бернли – Лестер
 - : -
31.05 00:00
Тоттенхэм – Арсенал
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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