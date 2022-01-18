Владелец «Эвертона» может продать клуб из-за больших финансовых потерь

Владелец «Эвертона» Фарад Мошири рассматривает возможность продажи клуба, утверждает Daily Mail.

В перспективе у него могут возникнуть серьезные финансовые трудности с обеспечением клуба. Поэтому Мошири готов продать команду.

«Эвертон» оценивается примерно в 350 миллионов фунтов стерлингов, а Фарад Мошири, владеющий практически 90% акций клуба, вложил в него 450 миллионов. За последние три года «ириски» понесли убытки в размере 265 миллионов.

Ко всему прочему, Мошири вложил 50 миллионов в подготовительные работы для постройки нового клубного стадиона стоимостью полмиллиарда фунтов. Чтобы завершить строительство новой арены, необходимо привлечение еще более 350 миллионов фунтов в виде частных инвестиций.