«Арсенал» представил третий комплект формы на сезон-2021/22

Лондонский «Арсенал» представил третий комплект формы на новый сезон.

Форма выполнена в синем цвете, на футболку нанесен принт в виде молний.

«Арсенал» по итогам сезона-2020/21 занял восьмое место и не пробился в еврокубки. Новый сезон АПЛ лондонцы начнут 13 августа матчем с «Брентфордом».