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«Арсенал» представил третий комплект формы на сезон-2021/22

13:08
Третий комплект формы «Арсенала». Фото Instagram
Третий комплект формы «Арсенала». Фото Instagram
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Лондонский «Арсенал» представил третий комплект формы на новый сезон.

Форма выполнена в синем цвете, на футболку нанесен принт в виде молний.

Публикация от Arsenal Official (@arsenal)

«Арсенал» по итогам сезона-2020/21 занял восьмое место и не пробился в еврокубки. Новый сезон АПЛ лондонцы начнут 13 августа матчем с «Брентфордом».

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Сергей Разин все материалы автора

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