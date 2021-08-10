«Арсенал» представил третий комплект формы на сезон-2021/22
13:08
Лондонский «Арсенал» представил третий комплект формы на новый сезон.
Форма выполнена в синем цвете, на футболку нанесен принт в виде молний.
«Арсенал» по итогам сезона-2020/21 занял восьмое место и не пробился в еврокубки. Новый сезон АПЛ лондонцы начнут 13 августа матчем с «Брентфордом».
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