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Сегодня, 07:54

«Эвертон» договорился со «Спортингом» о трансфере нападающего Шермити

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Эвертон» достиг принципиальной договоренности со «Спортингом» о подписании нападающего Юссефа Шермити, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также отец 19-летнего игрока подтвердил эту информацию.

«Да, нам сообщили, что «Спортинг» согласовал сделку по переходу Юссефа. Теперь мы будем спокойно анализировать предложение, которое только что сделал нам «Эвертон», — сказал отец.

Португалец является воспитанником «Спортинга», контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Шермити провел в составе лиссабонского клуба 22 матча, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Эвертон
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