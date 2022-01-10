Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 3-го раунда Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (0:1).

«Мы были недостаточно хороши, и мы должны извиниться за это. Нам нужно было больше драйва, больше жажды победить любой ценой в каждом отдельном действии, многое другое. Мы были не на своем уровне. Я действительно разочарован выступлением. Это действительно больно. Это турнир, который связан с нашей историей, и вылететь из него — большой удар», — приводит слова Артеты BBC Sport.

Следующим соперником «Ноттингема» станет «Лестер». «Лисы» на предыдущей стадии победили «Уотфорд» (4:1).