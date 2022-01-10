Рангник: «Кавани сказал мне, что не покинет «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал информацию об интересе к нападающему Эдинсону Кавани со стороны «Барселоны».

«Мы разговаривали с Эдинсоном почти 30 минут, — приводит слова Рангника журналист Саймон Стоун в Twitter. — Кавани сказал мне, что не покинет «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, Эдинсон будет отдавать все силы и подавать пример молодым футболистам».

В нынешнем сезоне 34-летний уругваец забил два мяча в 11 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.