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Рангник: «Кавани сказал мне, что не покинет «Манчестер Юнайтед»

Рангник заявил, что Кавани не покинет «Манчестер Юнайтед» зимой
08:25
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал информацию об интересе к нападающему Эдинсону Кавани со стороны «Барселоны».

«Мы разговаривали с Эдинсоном почти 30 минут, — приводит слова Рангника журналист Саймон Стоун в Twitter. — Кавани сказал мне, что не покинет «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, Эдинсон будет отдавать все силы и подавать пример молодым футболистам».

В нынешнем сезоне 34-летний уругваец забил два мяча в 11 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/sistoney67/status/1480305944819077123

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Карен Саркисян все материалы автора

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