Рой Кин: «Арсенал» был похож на «Реал», но играл как сборная паба»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился впечатлениями от поражения «Арсенала» в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (0:1).

«Арсенал» был похож на «Реал», но играл как сборная паба. На прошлой неделе он действительно здорово сыграл с «Манчестер Сити», но проиграл. Команда остается мягкотелой. Они себя вообще никак не показали. Сейчас в клубе есть положительные сдвиги, но сегодня это был серьезный шаг назад», — приводит слова Кина Daily Mail.

Игроки «Арсенала» вышли на матч в белой форме. Такая непривычная расцветка для лондонского клуба должна привлечь внимание к проблеме насилия с применением холодного оружия в Великобритании.

Единственный мяч гости пропустили в концовке игры. На 83-й минуте отличился Льюис Граббан.