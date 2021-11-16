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Кертис Джонс пропустит еще несколько недель из-за травмы

23:51
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Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, сообщает пресс-служба «красных».

Напомним, 20-летний англичанин получил травму глаза на одном из тренировочных занятий перед международным перерывом. На восстановление Джонсу понадобится еще несколько недель.

В нынешнем сезоне Джонс провел девять матчей, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.

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Иван Шитик все материалы автора
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