Кертис Джонс пропустит еще несколько недель из-за травмы
23:51
Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, сообщает пресс-служба «красных».
Напомним, 20-летний англичанин получил травму глаза на одном из тренировочных занятий перед международным перерывом. На восстановление Джонсу понадобится еще несколько недель.
В нынешнем сезоне Джонс провел девять матчей, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю