Эрлин Холанн рассказал о важности командного взаимодействия

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал, насколько важно командное взаимодействие.

«Для меня нет большей радости, чем бежать по полю, как сумасшедший, празднуя гол.

Когда мяч у де Брейне, я должен быть на противоположной стороне [поля] в нужном месте и в нужное время, чтобы он мог сделать точный кросс на меня.

Нужно много тренироваться, чтобы такое угадывать, и знать, что делать самому, когда они владеют мячом на определенном участке поля», — заявил Холанн Gentleman's Journal.

«Манчестер Сити» (32 очка) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.