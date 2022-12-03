Артета не заинтересован в переходе Тилеманса в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не заинтересован в переходе полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса в клуб.

Как сообщает Football.london, оружейники следят за бельгийским футболистом уже несколько месяцев, но Артета может не согласиться подписать Тилеманса. 25-летнего полузащитника клубы могут приобрести бесплатно летом или по сниженной цене в январское окно.

Ранее сообщалось, что Тилеманс принял решение покинуть «Лестер» по окончании контракта. Соглашение между сторонами заканчивается летом 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.