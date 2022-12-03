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Сегодня, 18:10

Аленичев: «Роналду уже не тот, несмотря на то, что он еще хочет держаться на такой высоте»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о скандале, в результате которого нападающий Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед».

— Что думаете о Криштиану Роналду?

— Роналду уже не тот, несмотря на то, что он еще хочет держаться на такой высоте. Но уже 37 лет, возраст. Не та скорость, не такой бомбардир, как десять лет назад. Это все возраст.

— Как вы отнеслись к его интервью?

— Человек вправе высказывать свое мнение, свои мысли. Тем более, Криштиану. Он никого не оскорблял. Он высказал мнение по поводу тренера, руководителей клуба. Это говорит о том, что он неравнодушен к этой команде. «Манчестер Юнайтед» не показывает тот футбол, который хотел бы видеть Криштиану Роналду. Поэтому у него позыв изнутри. Ничего страшного здесь не вижу.

— Он поступил как вы?

— Наверное, у меня подсмотрел.

— Как вы отнеслись к том, когда он говорил, что мяч забитый Бруно Фернандешем — его?

— Если он говорит, значит чувствовал, что ему какие-то волосы задело. Но стоял датчик на мяче, который все записал. Вопрос закрыт.

— Но эти истории внутри сборной, когда игроки спорят, кто забил...

— Фернанду Сантуш, когда ему задали такой вопрос, сказал: «Почему вы меня об этом спрашиваете?». Команда выиграла и все. Тема закрыта. Роналду там забил, Пепе или вратарь пускай забивает голы — это не интересует. Я согласен с Сантушем. Нужно ставить интересы команды выше личных.

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Дмитрий Аленичев
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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24 часа
3 дня
Неделя

Эрлин Холанн рассказал о важности командного взаимодействия
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
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10 тур
11 тур
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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