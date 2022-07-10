Холанн: «Мой отец играл за «Ман Сити» несколько лет. Приятно повторить то, что он когда-то делал»
Новичок «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал, чего ждет от перехода в английский клуб из «Боруссии».
«Хочу познакомиться с командой, наладить контакт и получать удовольствие. Когда я получаю удовольствие, я забиваю голы и выигрываю матчи. Надеюсь, предсезонная подготовка быстро пройдет, и мы сможем приступить к важным играм. Это удивительная команда, и мне просто нужно продолжать работать и становиться лучше.
Думаю, это будет здорово. Мой отец играл здесь несколько лет. Приятно повторить то, что он когда-то делал. Это нечто особенное. Я играл против «Манчестер Сити» полтора года назад, это были особенные встречи», — цитирует Холанна Sky Sports.
Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в текущее летнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки составила 60 миллионов евро.
В прошлом сезоне 21-летний форвард забил 29 голов и сделал 8 результативных передач в 30 матчах за «Боруссию».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -