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Холанн: «Мой отец играл за «Ман Сити» несколько лет. Приятно повторить то, что он когда-то делал»

Эрлин Холанн рассказал, чего ждет от перехода в «Манчестер Сити»
Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал, чего ждет от перехода в английский клуб из «Боруссии».

«Хочу познакомиться с командой, наладить контакт и получать удовольствие. Когда я получаю удовольствие, я забиваю голы и выигрываю матчи. Надеюсь, предсезонная подготовка быстро пройдет, и мы сможем приступить к важным играм. Это удивительная команда, и мне просто нужно продолжать работать и становиться лучше.

Думаю, это будет здорово. Мой отец играл здесь несколько лет. Приятно повторить то, что он когда-то делал. Это нечто особенное. Я играл против «Манчестер Сити» полтора года назад, это были особенные встречи», — цитирует Холанна Sky Sports.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в текущее летнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки составила 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний форвард забил 29 голов и сделал 8 результативных передач в 30 матчах за «Боруссию».

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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