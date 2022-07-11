Холанн — «Ман Сити»: «Спасибо за то, что заставили меня чувствовать себя таким желанным и любимым»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал переход в английский клуб.

«Спасибо за то, что заставили меня чувствовать себя таким желанным и любимым!» — написал Холанн в соцсетях.

21-летний норвежец будет играть за «горожан» под 9-м номером, который ранее принадлежал Габриэлу Жезусу. Бразилец этим летом перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в текущее летнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки составила 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард забил 29 голов и сделал 8 результативных передач в 30 матчах за «Боруссию».