Тен Хаг: «Де Йонг пригодился бы любой команде мира»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о полузащитнике «Барселоны» Френки де Йонге.

«Он все время прогрессирует, он стал лучше в Испании. Это прекрасный футболист, мне нравилось работать с ним в «Аяксе». Де Йонг пригодился бы любой команде мира. У него уникальные игровые качества. Он усилит любую команду», — передает слова нидерландца Manchester Evening News.

Летом 2022 года «МЮ» пытался купить игрока, но «Барса» не стала отдавать хавбека. В нынешнем сезоне нидерландец провел 19 матчей, забил два гола и сделал один ассист.