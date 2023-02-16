«Бавария» по-прежнему надеется подписать Гарри Кейна ближайшим летом

«Бавария» все еще планирует подписать капитана национальной сборной Англии Гарри Кейна ближайшим летом, сообщает SportBild.

По данным источника, руководство немецкого клуба надеется, что футболист не продлит контракта с «Тоттенхэмом» и летом «Бавария» купит англичанина по сниженной цене.

Сообщалось, что «ПСЖ» и «МЮ» также следят за ситуацией вокруг Кейна.

29-летний англичанин выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне он провел за «шпор» 30 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портал Transfermarkt оценивается в 90 миллионов евро.