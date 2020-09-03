Эрик Гарсия заявил, что не будет продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия заявил, что покинет команду в 2021 году.

— Это правда, я сообщил клубу, что не буду продлевать контракт после 2021 года, — цитирует The Sun Гарсию. — Тем не менее, я вернусь в расположение «Манчестер Сити» после матчей национальной команды, я сфокусирован на том, чтобы проявить себя в команде в новом сезоне.

Гарсия перешел в «Манчестер Сити» из «Барселоны» летом 2017 года. В сезоне-2019/20 Гарсия провел за «синих» 20 матчей, на его счету 1 результативная передача. Ранее сообщалось, что 19-летний испанец хочет вернуться в Каталонию.