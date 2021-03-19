Эль-Нени заявил, что Эдегор заслуживает капитанской повязки в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Нени заявил, что хавбек «канониров» Мартин Эдегор заслуживает стать капитаном лондонской команды.

«Он постоянно тренирует других игроков, как во время тренировок, так и вне базы. Он постоянно говорит о футболе и о том, что мы должны сделать. У Мартина есть качества для того, чтобы быть капитаном. Мы бы очень хотели, чтобы он остался с нами на постоянной основе», — приводит Goal слова Эль-Нени.

Эдегор перешел в «Арсенал» в январе на правах аренды из «Реала». На счету 22-летнего норвежца 2 гола в 11 матчах за «канониров».