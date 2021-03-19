Эль-Нени заявил, что Эдегор заслуживает капитанской повязки в «Арсенале»
Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Нени заявил, что хавбек «канониров» Мартин Эдегор заслуживает стать капитаном лондонской команды.
«Он постоянно тренирует других игроков, как во время тренировок, так и вне базы. Он постоянно говорит о футболе и о том, что мы должны сделать. У Мартина есть качества для того, чтобы быть капитаном. Мы бы очень хотели, чтобы он остался с нами на постоянной основе», — приводит Goal слова Эль-Нени.
Эдегор перешел в «Арсенал» в январе на правах аренды из «Реала». На счету 22-летнего норвежца 2 гола в 11 матчах за «канониров».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/odegaard-captain-material-arsenal-elneny-permanent-transfer/15kumlhm718no1uqcylz8cl0xc
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