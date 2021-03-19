Артета считает «Вест Хэм» опасным соперником

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».

«Я не удивлен прогрессом «Вест Хэма». У них очень сильный состав, прекрасный тренер и тренерский штаб. В начале сезона у них были сомнения, но я знаю, на что способен Дэвид. Он объединяет коллектив, игроки упорно работают. Мы видим, чего эта команда достигла.



Конечно, у них больше времени на тренировки и подготовку к матчам. Они находятся в отличной форме и являются очень опасной командой.



Мы знаем, что игра будет непростой. «Вест Хэм» набрал прекрасный ход, выступает стабильно. Их игроки знают, что нужно делать. Уверен, что нас ждет трудный матч», — цитирует Evening Standard Артету.

«Арсенал» после 28 игр занимает 10 место в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Вест Хэм» идет на 5 месте, опережая соперника на 7 очков.

Матч 29-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» состоится 21 марта в Лондоне. Начало — в 18:00 по московскому времени.