Скоулз считает, что «МЮ» должен дать шанс голкиперу Хендерсону

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз дал совет манкунианцам по поводу основного голкипера на ближайшие матчи.

«Думаю, Хендерсон должен стать основным вратарем «МЮ». Эту борьбу он выиграл. Де Хеа допускает ошибки в моментах, где мог бы лучше сыграть. Это были не грубые ошибки, но Хендерсон чувствует в воротах себя увереннее.

Пришло время попробовать Хендерсона в нескольких матчах подряд и посмотреть, как он проявит себя. Его вызвали в сборную Англии. Если он сохранит свою форму, он может быть первым номером в сборной», — цитирует Скоулза BT Sport.

В сезоне-2020/21 24-летний англичанин провел за «МЮ» 6 матчей, три из которых отстоял на ноль.