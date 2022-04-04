Рой Кин: «Следующий месяц будет решающим для «Арсенала», если финишируют пятыми это будет разочарованием»

Рой Кин считает, что следующий месяц будет решающим для «Арсенала» в турнирной таблице

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о турнирных перспективах «Арсенала» на заключительном отрезке АПЛ.

«Следующие месяц или два будут жизненно важными для «Арсенала». Результат мы увидим в конце сезона, как бы их ни хвалили сейчас, если они финишируют пятыми или шестыми, это, вероятно, будет разочарованием для «Арсенала». Несмотря на все аплодисменты, это решающий момент», — приводит слова Кина SkySports.

«Арсенал» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 54 очка. Сегодня, 4 апреля, команда сыграет с «Кристал Пэлас».