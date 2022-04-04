Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:32

Реднапп считает, что время Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед» истекло

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп считает, что нападающему Маркусу Рэшфорду необходимо покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Я смотрю на Рэшфорда сейчас, и считаю, что это молодой человек, который должен уйти и заняться чем-то другим. Сейчас он выглядит так, будто разлюбил футбол.

Для него найдутся сотни клубов, которые захотят его заполучить. Клубы в Англии хотели бы заполучить его — «Тоттенхэм», «Арсенал». Но я думаю, что его время в «Манчестер Юнайтед» уже прошло", — приводит слова Реднаппа Sky Sports со ссылкой на Saturday Night Football.

Ранее сообщалось, что «Арсенал», «Барселона» и «ПСЖ» претендуют на Рэшфорда.

Его текущий контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года, при этом у клуба есть опция продления еще на год.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 27 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11065/12476234/transfer-centre-live-raphinha-is-a-player-we-like-says-barcelona-president-joan-laporta?postid=3666136#liveblog-body
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Олимпийский кошмар не должен повториться». Финны и американцы требуют перемен в фигурном катании
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «МЮ» Рангник прокомментировал нынешнюю форму Рэшфорда
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 2
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 1
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 1
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 1 : 4
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 1 : 1
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 1
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 5 : 1
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости