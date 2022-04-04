Реднапп считает, что время Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед» истекло

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп считает, что нападающему Маркусу Рэшфорду необходимо покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Я смотрю на Рэшфорда сейчас, и считаю, что это молодой человек, который должен уйти и заняться чем-то другим. Сейчас он выглядит так, будто разлюбил футбол.

Для него найдутся сотни клубов, которые захотят его заполучить. Клубы в Англии хотели бы заполучить его — «Тоттенхэм», «Арсенал». Но я думаю, что его время в «Манчестер Юнайтед» уже прошло", — приводит слова Реднаппа Sky Sports со ссылкой на Saturday Night Football.

Ранее сообщалось, что «Арсенал», «Барселона» и «ПСЖ» претендуют на Рэшфорда.

Его текущий контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года, при этом у клуба есть опция продления еще на год.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 27 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.