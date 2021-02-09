16 представителей клубов футбольной лиги Англии заразились коронавирусом

Как сообщает 18 февраля Twitter футбольной лиги Англии, 16 представителей клубов сдали положительные тесты на коронавирус. Их личность не раскрывается.

Всего новая серия тестирования охватила 5470 игроков и работников клубов. Все получившие положительный результат отправятся на самоизоляцию.

Футбольная лига Англии объединяет все профессиональные дивизионы, кроме премьер-лиги.