16 представителей клубов футбольной лиги Англии заразились коронавирусом
17:20
Как сообщает 18 февраля Twitter футбольной лиги Англии, 16 представителей клубов сдали положительные тесты на коронавирус. Их личность не раскрывается.
Всего новая серия тестирования охватила 5470 игроков и работников клубов. Все получившие положительный результат отправятся на самоизоляцию.
Футбольная лига Англии объединяет все профессиональные дивизионы, кроме премьер-лиги.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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