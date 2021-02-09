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Новости   //    Футбол   //    Англия

16 представителей клубов футбольной лиги Англии заразились коронавирусом

17:20
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Как сообщает 18 февраля Twitter футбольной лиги Англии, 16 представителей клубов сдали положительные тесты на коронавирус. Их личность не раскрывается.

Всего новая серия тестирования охватила 5470 игроков и работников клубов. Все получившие положительный результат отправятся на самоизоляцию.

Футбольная лига Англии объединяет все профессиональные дивизионы, кроме премьер-лиги.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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