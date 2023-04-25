Экс-форвард «Тоттенхэма» Шерингем предложил Реднаппу возглавить «шпор»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Тедди Шерингем отреагировал на последние результаты команды.

«Я был шокирован тем, что они поставили Стеллини главным после того, как уволили Конте, так что-то, что они поставили Мейсона сейчас меня не удивляет.

Это был катастрофический результат в воскресенье. Что происходит в «Тоттенхэме», я действительно не знаю.

Это было абсолютно ужасным решением уволить кого-то вроде Конте и оставить кого-то из серии Стеллини на его месте. Даже не знаю, куда им обратиться. Я думаю, что есть люди, которые могли бы прийти и сделать хорошую работу.

Верните Харри Реднаппа — он вскоре заставит игроков улыбнуться и заставит их играть так, как им нравится, когда играет «Тоттенхэм». Я просто разочарован тем, что происходит последние несколько месяцев в клубе, лидерства нигде не видно», — приводит слова Шерингема Daily Mail.

«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками. В матче 32-го тура команда разгромно проиграла «Ньюкаслу» (1:6). Отставание от зоны попадания в Лигу чемпионов составляет 6 очков.