Экс-форвард «Тоттенхэма» Шерингем предложил Реднаппу возглавить «шпор»
Бывший нападающий «Тоттенхэма» Тедди Шерингем отреагировал на последние результаты команды.
«Я был шокирован тем, что они поставили Стеллини главным после того, как уволили Конте, так что-то, что они поставили Мейсона сейчас меня не удивляет.
Это был катастрофический результат в воскресенье. Что происходит в «Тоттенхэме», я действительно не знаю.
Это было абсолютно ужасным решением уволить кого-то вроде Конте и оставить кого-то из серии Стеллини на его месте. Даже не знаю, куда им обратиться. Я думаю, что есть люди, которые могли бы прийти и сделать хорошую работу.
Верните Харри Реднаппа — он вскоре заставит игроков улыбнуться и заставит их играть так, как им нравится, когда играет «Тоттенхэм». Я просто разочарован тем, что происходит последние несколько месяцев в клубе, лидерства нигде не видно», — приводит слова Шерингема Daily Mail.
«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками. В матче 32-го тура команда разгромно проиграла «Ньюкаслу» (1:6). Отставание от зоны попадания в Лигу чемпионов составляет 6 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|32
|23
|6
|3
|77-34
|75
|
2
|Ман. Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|
3
|Ньюкасл
|31
|16
|11
|4
|54-25
|59
|
4
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
5
|Тоттенхэм
|32
|16
|5
|11
|58-51
|53
|
6
|Астон Вилла
|32
|15
|6
|11
|45-41
|51
|
7
|Ливерпуль
|31
|14
|8
|9
|59-38
|50
|
8
|Брайтон
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|
9
|Фулхэм
|31
|13
|6
|12
|44-42
|45
|
10
|Брентфорд
|32
|10
|14
|8
|48-43
|44
|
11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|32
|9
|10
|13
|31-40
|37
|
13
|Вест Хэм
|31
|9
|7
|15
|33-41
|34
|
14
|Вулверхэмптон
|32
|9
|7
|16
|27-44
|34
|
15
|Борнмут
|32
|9
|6
|17
|31-63
|33
|
16
|Лидс
|32
|7
|8
|17
|41-62
|29
|
17
|Лестер
|32
|8
|4
|20
|43-56
|28
|
18
|Эвертон
|32
|6
|10
|16
|24-46
|28
|
19
|Нот. Форест
|32
|6
|9
|17
|26-59
|27
|
20
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
|21.04
|22:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 3
|22.04
|14:30
|
Фулхэм – Лидс
|2 : 1
|22.04
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|1 : 1
|22.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|0 : 0
|22.04
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|2 : 1
|22.04
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|3 : 2
|22.04
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|23.04
|16:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|0 : 4
|23.04
|16:00
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|6 : 1
|24.05
|18:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|32
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|24
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|19
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|15
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|30
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5