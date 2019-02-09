Эден Азар: "У меня и Сарри одинаковые взгляды на футбол"

Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что у него одинаковые взгляды на футбол с главным тренером команды Маурицио Сарри.

- Сарри - старый человек, но взгляды на футбол у нас одинаковые, - цитирует специалиста The Times. - Когда мы владеем мячом, у меня много свободы. Не только у меня, но и у нападающего и у правого вингера, Виллиана или Педро, много свободы. Поэтому мы можем много передвигаться. Тренер любит много владения мячом. Он много внимания уделяет статистике. Цифры, владение, удары, голевые моменты... В прошлом мы больше играли на контратаках. Я понимаю болельщиков, которые хотят, чтобы мы быстрее шли вперед, когда владеем мячом, но это часть футбола. Мы все еще учимся футболу Сарри. Такой футбол мне нравится. Мы хорошо справляемся с этим.

Ранее Сарри дал понять, что допускает переход Азара в "Реал".

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