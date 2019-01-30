Маурицио Сарри: "Если Азар хочет покинуть "Челси", то пускай уходит"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в преддверии гостевого матча 24-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" прокомментировал будущее нападающего Эдена Азара​, сообщает Sky Sport.

– Эдену 28 лет. Если он хочет уйти, то пускай уходит, – приводит слова Сарри Sky Sport. – Конечно, я надеюсь на обратное. Надеюсь, что он хочет остаться. Сейчас у него есть потенциал быть лучшим игроком в Европе. Но иногда он довольствуется меньшим. Моя работа – сделать его лучше.

В текущем сезоне Азар сыграл в 29 матчах за "Челси", забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.