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Эдегор: «Когда-нибудь «Арсенал» будет гордиться этим сезоном, но сейчас мы испытываем боль и разочарование»

Мария Гусева
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Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о результатах клуба в сезоне-2022/23.

«Учитывая то, как мы выступали весь сезон, мы недовольны вторым местом, — цитирует Goal Эдегора. — Несмотря на то, что это хорошее достижение, и, вероятно, все в клубе согласились бы с таким результатом перед началом сезона, мы хотели выиграть. То, что мы расстроены, это хороший знак. Думаю, так и должно быть. Мы недовольны окончанием сезона. Когда чувство разочарования пройдет, думаю, мы оглянемся назад и будем гордиться этим сезоном, но сейчас мы испытываем боль и разочарование».

«Арсенал» перед заключительным туром АПЛ гарантировал себе второе место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в текущем сезоне.

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 5 4 94-32 89
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 МЮ 37 22 6 9 56-42 72
4
 Ньюкасл 37 19 13 5 67-32 70
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 37 18 8 11 71-51 62
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 37 11 10 16 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Вест Хэм 37 11 7 19 41-53 40
15
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лестер 37 8 7 22 49-67 31
19
 Лидс 37 7 10 20 47-74 31
20
 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 - : -
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 - : -
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 - : -
28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
 - : -
28.05 18:30
Лестер – Вест Хэм
 - : -
28.05 18:30
МЮ – Фулхэм
 - : -
28.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 28
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 27 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 35 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 24 1 6
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