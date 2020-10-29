Джо Харт: «Я не глупый, понимаю, что переход в «Тоттенхэм» не гарантировал мне места в старте»

Вратарь «Тоттенхэма» Джо Харт поделился впечатлениями от перехода в лондонскую команду.

— Я жажду играть в футбол, — приводит BBC слова Харта. — Я понял, что люблю быть на вершине. Я люблю быть частью команды, которая проводит по три игры за неделю, и если не побеждает — ничего страшного. Я не глупый и понимаю, что переход в «Тоттенхэм» не сулил мне место в основе. Жозе Моуринью поработал с командой, подумал, кого можно подписать, я подошел под его требования и его требования совпали с тем, чего хочу я. Я пришел не для того, чтобы кого-то встряхнуть, я пришел, чтобы сделать «Тоттенхэм» лучше.

В сезоне-2020/21 Харт провел за «Тоттенхэм» 3 матча, из них 1 — «на ноль». 33-летний англичанин присоединился к «шпорам» на правах свободного агента летом 2020 года.