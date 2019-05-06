Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Реднапп считает, что в "Манчестер Юнайтед" могут усомниться в правильности решения о продлении контракта с Уле Гуннаром Сульшером. "МЮ" не смог попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон и провел неудачно концовку сезона.

– Я не хочу, чтобы Сульшер потерпел неудачу, но уже сейчас кажется, что задача для него слишком сложна, – цитирует Daily Mail Реднаппа. – Я не знаю, пытался ли "МЮ" подписать Маурисио Покеттино. Но вице-президент "МЮ" Эд Вудворд, вероятно, задается вопросом о том, не допустил ли он ошибку. Прошло шесть лет с тех пор, как "МЮ" выиграл в последний раз чемпионат. Сульшер уже под сильным давлением.