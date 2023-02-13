Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:12

Каррагер: «Дела в «Ливерпуле» никогда не были так плохи, как сейчас»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о положении «Ливерпуля» в текущем сезоне.

«Дела в «Ливерпуле» никогда не были так плохи, как сейчас. Дело не только в результатах, дело в игре. И это не невезение. На самом деле «Ливерпулю» везет. Во многих играх счет мог быть намного хуже. Это огромное беспокойство для болельщиков. Они так качественно играли в последние годы, что такой огромный спад ничем не приукрасишь. Некоторые выступления в этом сезоне были хаотичными. Все думали, что после чемпионата мира мы увидим другой «Ливерпуль», но этого не произошло», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 20 матчей.

ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Интера» Думфрисом

«Арсенал» нацелился на полузащитника «Аякса» Альвареса
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 22 15 3 4 56-22 48
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 0 : 2
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 1
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости