Каррагер: «Дела в «Ливерпуле» никогда не были так плохи, как сейчас»

Бывший полузащитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о положении «Ливерпуля» в текущем сезоне.

«Дела в «Ливерпуле» никогда не были так плохи, как сейчас. Дело не только в результатах, дело в игре. И это не невезение. На самом деле «Ливерпулю» везет. Во многих играх счет мог быть намного хуже. Это огромное беспокойство для болельщиков. Они так качественно играли в последние годы, что такой огромный спад ничем не приукрасишь. Некоторые выступления в этом сезоне были хаотичными. Все думали, что после чемпионата мира мы увидим другой «Ливерпуль», но этого не произошло», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 20 матчей.