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Сегодня, 10:48

Каррагер — о «Челси»: «Этот клуб — беспорядок, как низко они пали за последний год»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о положении «Челси» в текущем сезоне.

Вчера, 2 мая, синие уступили «Арсеналу» в матче 34-го тура АПЛ со счетом 3:1, проиграв шестой матч подряд.

«Это было великолепное выступление от "Арсенала» и абсолютно шокирующее от «Челси». Этот клуб — абсолютный беспорядок. К сожалению, для Лэмпарда, его штаба и болельщиков все могло обернуться намного хуже. Удивительно видеть, как низко они пали за последние 12 месяцев. У них все еще есть качественные игроки на поле. Проиграть шесть игр подряд неприемлемо. Подумать только, какого успеха добился этот клуб. С тех пор как «Арсенал» в последний раз выигрывал титул, «Челси» выиграл 19 трофеев. Все в «Челси» привыкли к более высоким стандартам, но сейчас они слишком далеки от них», — заявил Каррагер в эфире Sky Sports.

«Челси» проиграл 6 матчей подряд впервые за 30 лет.

Они находятся на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 33 тура.

 

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Джейми Каррагер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 4 4 84-30 76
2
 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 32 19 6 7 49-39 63
5
 Ливерпуль 33 16 8 9 65-42 56
6
 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
7
 Тоттенхэм 34 16 6 12 63-57 54
8
 Брайтон 31 15 7 9 61-40 52
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 33 13 6 14 45-45 45
11
 Кр. Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12
 Челси 33 10 9 14 31-38 39
13
 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14
 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29-50 37
15
 Вест Хэм 33 9 7 17 37-47 34
16
 Лидс 34 7 9 18 43-67 30
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
18
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
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38 тур
29.04 14:30
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 4 : 3
29.04 17:00
Брентфорд – Нот. Форест
 2 : 1
29.04 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 6 : 0
30.04 16:00
Борнмут – Лидс
 4 : 1
30.04 16:00
Фулхэм – Ман. Сити
 1 : 2
30.04 16:00
МЮ – Астон Вилла
 1 : 0
30.04 16:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 3 : 1
30.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 4 : 3
1.05 22:00
Лестер – Эвертон
 2 : 2
2.05 22:00
Арсенал – Челси
 3 : 1
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 34
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 25
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 22 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 32 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 21 1 5
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