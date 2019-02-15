Джейми Каррагер: "Сон - один из лучших игроков текущего сезона в АПЛ"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина одним из лучших игроков АПЛ текущего сезона.

- Думаю, что Сон - один из лучших игроков текущего сезона, - цитирует Каррагера Goal Korea. - По ходу сезона было много разговоров о том, что "Тоттенхэму" не будет хватать Кейна или Деле Алли, но сумел их отмести своей игрой. Сон играет фантастически справа, слева, а также, на позиции центрфорварда. У него был отличный старт карьеры в Германии, но когда он пришел в "Тоттенхэм", многие болельщики думали, что он будет просто игроком в заявки. Но Сон стал одной из основных фигур в команде.

В текущем сезоне Сон провел 32 матча за "шпор", в которых забил 16 голов и сделал 9 результативных передач. В последних 15 встречах чемпионата Англии кореец поучаствовал в 17 голевых атаках, забив 11 мяч и шесть раз ассистировав партнерам.

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