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Джеррард считает, что ван Дейк заслужил «Золотой мяч»

09:46
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Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что защитник «красных» Виргил ван Дейк заслужил «Золотой мяч». Церемония награждения состоится 2 декабря в Париже.

— Я большой поклонник Месси. Я его первый фанат, его статистика просто неприлична, — цитирует Marca Джеррарда. — Но если говорить о результатах и стабильности, то «Золотой мяч» должен взять человек, который выиграл Лигу чемпионов и был безупречен в каждом матче. Это ван Дейк.

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