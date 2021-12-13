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В АПЛ выявили 42 случая коронавируса за неделю. Это антиректордные показатели

22:24
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Английская премьер-лига опубликовала данные, согласно которым за последнею неделю были выявлены 42 случая заражения коронавирусом, сообщает Sky Sports.

Это антиректордные показатели с мая 2020 года, когда стала вестись данная статистика.

Ранее о нескольких положительных тестах в клубах объявили «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».

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Иван Шитик все материалы автора

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