В АПЛ выявили 42 случая коронавируса за неделю. Это антиректордные показатели

Английская премьер-лига опубликовала данные, согласно которым за последнею неделю были выявлены 42 случая заражения коронавирусом, сообщает Sky Sports.

Это антиректордные показатели с мая 2020 года, когда стала вестись данная статистика.

Ранее о нескольких положительных тестах в клубах объявили «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».