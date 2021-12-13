В АПЛ выявили 42 случая коронавируса за неделю. Это антиректордные показатели
22:24
Английская премьер-лига опубликовала данные, согласно которым за последнею неделю были выявлены 42 случая заражения коронавирусом, сообщает Sky Sports.
Это антиректордные показатели с мая 2020 года, когда стала вестись данная статистика.
Ранее о нескольких положительных тестах в клубах объявили «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».
Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю