Джака отказался извиняться перед фанатами «Арсенала»

Капитан «Арсенала» Гранит Джака отказался извиняться перед болельщиками команды за свое поведение в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Фанаты освистали 27-летнего полузащитника, когда он уходил на замену. В ответ Джака приложил руку к уху, провоцируя болельщиков еще больше, а затем швырнул футболку на газон и ушел в подтрибунное помещение.

Как сообщает The Sun, главный тренер «канониров» Унаи Эмери просил Джаку извиниться перед фанатами, однако он не стал этого делать и никак не комментирует произошедшее. «Арсенал» начал дисциплинарное расследование по этому поводу.