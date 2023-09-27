Два клуба АПЛ готовы купить Санчо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в другом английском клубе.

По данным инсайдера Экрема Конура, игроком интересуются «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Трансфер Санчо в один из этих клубов может быть оформлен в январе.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось , что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) готова оказать свою помощь в разрешении разногласий между игроком и тренером.