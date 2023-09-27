Артета рассказал, подпишет ли «Арсенал» нового нападающего зимой
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, подпишет ли клуб нового нападающего в зимнее трансферное окно.
«Сейчас мы не думаем о покупке нового форварда. У «Арсенала» очень хорошие атакующий футболисты. Будем продолжать сезон с теми игроками, которые сейчас есть», — цитирует специалиста Sky Sports.
После 6 туров АПЛ лондонская команда занимает пятое место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|6
|6
|0
|0
|16-3
|18
|
2
|Ливерпуль
|6
|5
|1
|0
|15-5
|16
|
3
|Брайтон
|6
|5
|0
|1
|18-8
|15
|
4
|Тоттенхэм
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|
5
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|
6
|Астон Вилла
|6
|4
|0
|2
|12-10
|12
|
7
|Вест Хэм
|6
|3
|1
|2
|11-10
|10
|
8
|Ньюкасл
|6
|3
|0
|3
|16-7
|9
|
9
|МЮ
|6
|3
|0
|3
|7-10
|9
|
10
|Кр. Пэлас
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
11
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5-10
|8
|
12
|Нот. Форест
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|
13
|Брентфорд
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
14
|Челси
|6
|1
|2
|3
|5-6
|5
|
15
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
16
|Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
17
|Борнмут
|6
|0
|3
|3
|5-11
|3
|
18
|Лутон Таун
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
|
19
|Бернли
|5
|0
|1
|4
|4-13
|1
|
20
|Шеффилд Юн.
|6
|0
|1
|5
|5-17
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.09
|14:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|- : -
|30.09
|17:00
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|30.09
|17:00
|
Эвертон – Лутон Таун
|- : -
|30.09
|17:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|- : -
|30.09
|17:00
|
Ньюкасл – Бернли
|- : -
|30.09
|17:00
|
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
|- : -
|30.09
|17:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|30.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|1.10
|16:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
|2.10
|22:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|4
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|6
|1
|2
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Вулверхэмптон
|2
|1
|0
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