Артета рассказал, подпишет ли «Арсенал» нового нападающего зимой

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, подпишет ли клуб нового нападающего в зимнее трансферное окно.

«Сейчас мы не думаем о покупке нового форварда. У «Арсенала» очень хорошие атакующий футболисты. Будем продолжать сезон с теми игроками, которые сейчас есть», — цитирует специалиста Sky Sports.

После 6 туров АПЛ лондонская команда занимает пятое место в турнирной таблице.