Два игрока «Ньюкасла» страдают от долгосрочных последствий коронавируса

Футболисты «Ньюкасла» Джамал Лакселлес и нападающий Аллан Сен-Максимен длительное время не могут восстановиться после коронавируса, сообщает Sky Sports.

О состоянии двух игроков, не называя их, сообщил главный тренер команды Стив Брюс. По данным Sky Sports, это именно Лакселлес и Сен-Максимен.

«Я думаю о двух игроках и о состоянии их здоровья, — сказал Брюса. — Это ужасно, когда ты думаешь о том, что они молоды и хорошо физически подготовлены, превосходные спортсмены. Если кому-то нужно напоминание о том, насколько серьезна ситуация, то это оно и есть. У заболевших игроков была рвота, язвы во рту, потеря вкуса и обоняния, но больше всего беспокоит состояние двух игроков.

Долгосрочный COVID — это не то, что ты ожидаешь увидеть у молодых здоровых спортсменов. К сожалению, это так. Быстрая усталость — это то, что ударило по ним обоим. Они гуляют полчаса и опять отправляются в постель. Да, это настолько серьезно. Надеемся, что есть свет в конце туннеля, но некоторым непросто найти его».

Оба футболиста провели последний матч за «Ньюкасл» против «Челси» (0:2) 21 ноября. Всего в клубе коронавирусом заразились более 10 человек.