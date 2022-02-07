Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:21

Два игрока «Манчестер Юнайтед» сдали положительные тесты на коронавирус

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес и полузащитник команды Фред сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Игроки пропустят выездной матч 24-го тура чемпионата Англии против «Бернли». Встреча пройдет 8 февраля.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков в 22 матчах.

Алекс Теллес
Фредерико Родригес де Паула Сантос (Фред)
Коронавирус
ФК Бернли
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Почему фигурное катание на Олимпиаде в Пекине начинается так рано: Из-за американцев россияне проспали Валиеву, Кондратюка и командное золото
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Малкин включен в ковид-протокол НХЛ
Американский фигурист Винсент Чжоу сдал второй положительный тест на коронавирус и не выступит на Олимпиаде-2022
Тесты на коронавирус трех белорусских лыжников дали положительный результат в Пекине
«Заметна разница, как две страны подошли к пандемии». Что пишут в Северной Америке о скандале в матче Россия — Канада
Почему российские хоккеистки согласились играть с Канадой в масках. Арбитры нарушили правила проведения Олимпиады
Канада унизила Россию скандальным матчем хоккеисток? Оказалось, это огромное заблуждение
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавани принял решение не продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Уотфорд 21 4 3 14 23-40 15
19
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
20
 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости