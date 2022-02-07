Эриксен провел первую тренировку в составе «Брентфорда»

Полузащитник Кристиан Эриксен провел первую тренировку в составе «Брентфорда», сообщает пресс-служба клуба.

Датский полузащитник подписал соглашение с «Брентфордом» до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год.

Незадолго до окончания первого тайма матча чемпионата Европы Финляндия — Дания (1:0) 12 июня в Копенгагене Эриксен потерял сознание, в результате игра была прервана на продолжительное время. Еще на поле футболисту провели реанимационные мероприятия, а вскоре доставили в больницу. Сообщалось, что у него останавливалось сердце. Спортсмен вскоре вернулся в сознание, однако после этого в официальных матчах участия не принимал.

Позже врачи подтвердили, что Эриксен перенес остановку сердца. 18 июня 2021 года футболисту установили кардиостимулятор.