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Сегодня, 19:33

Эриксен провел первую тренировку в составе «Брентфорда»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник Кристиан Эриксен провел первую тренировку в составе «Брентфорда», сообщает пресс-служба клуба.

Датский полузащитник подписал соглашение с «Брентфордом» до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год.

Незадолго до окончания первого тайма матча чемпионата Европы Финляндия — Дания (1:0) 12 июня в Копенгагене Эриксен потерял сознание, в результате игра была прервана на продолжительное время. Еще на поле футболисту провели реанимационные мероприятия, а вскоре доставили в больницу. Сообщалось, что у него останавливалось сердце. Спортсмен вскоре вернулся в сознание, однако после этого в официальных матчах участия не принимал.

Позже врачи подтвердили, что Эриксен перенес остановку сердца. 18 июня 2021 года футболисту установили кардиостимулятор.

Кристиан Эриксен
ФК Брентфорд
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 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
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27.11 15:30
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 2 : 0
27.11 18:00
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Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
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Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
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Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

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 19 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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