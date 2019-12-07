Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли»

«Тоттенхэм» разгромил «Бернли» в матче 16-го тура чемпионата Англии — 5:0.

В составе победителей Харри Кейн оформил дубль, еще по разу отличились Сон Хын Мин, Лукас Моура и Мусса Сиссоко.



«Тоттенхэм» набрал 23 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» (18) — на 13-м месте.



В другом матче тура «Уотфорд» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью — 0:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

16-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Бернли» — 5:0 (3:0)

Голы: Кейн, 4 (1:0). Лукас Моура, 9 (2:0). Сон Хын Мин, 32 (3:0). Кейн, 54 (4:0). Сиссоко, 74 (5:0).

«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье (Скипп, 80), Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Пэрротт, 85), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Сессеньон, 75), Кейн.

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Брэйди (Леннон, 71), Хендрик, Родригес, Вуд (Выдра, 65), Макнейл.

Предупреждения: Лоутон, 22. Дайер, 72.

Судья: Френд (Англия).

7 декабря. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

16-й тур

«Уотфорд» — «Кристал Пэлас» — 0:0

«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе, Масина, Капуэ, Перейра (Грэй, 77), Дукуре (Чалоба, 78), Дини, Деулофеу, Сарр.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Келли, Макартур, Куяте (Маккарти, 83), Шлупп (Ридевалд, 46), Миливоевич, Таунсенд (Бентеке, 73), Айю, Заа.

Предупреждения: Дукуре, 34. Заа, 38. Каткарт, 40. Томкинс, 72. Кико Фемения, 87. Капуэ, 90+3.

Судья: Аткинсон (Англия).

7 декабря. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».