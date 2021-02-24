Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер рассказал о взаимоотношениях с Холанном

20:09
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о своих отношениях с норвежским нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном.

«Я поддерживаю связь Эрлингом. Здорово видеть, как он стал игроком такого уровня. Я знаю, что он будет продолжать работать и совершенствоваться, — приводит слова Сульшера Goal. — Тем не менее, он игрок «Боруссии», мы можем только желать ему успехов там и ждать, как сложится жизнь в дальнейшем».

Сульшер и Холанн работали вместе в «Мольде» с 2017 по 2018 годы. В нынешнем сезоне 20-летний Холанн отметился 27 мячами и 5 результативными передачами в 25 матчах за «Боруссию».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир