Сульшер рассказал о взаимоотношениях с Холанном

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о своих отношениях с норвежским нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном.

«Я поддерживаю связь Эрлингом. Здорово видеть, как он стал игроком такого уровня. Я знаю, что он будет продолжать работать и совершенствоваться, — приводит слова Сульшера Goal. — Тем не менее, он игрок «Боруссии», мы можем только желать ему успехов там и ждать, как сложится жизнь в дальнейшем».

Сульшер и Холанн работали вместе в «Мольде» с 2017 по 2018 годы. В нынешнем сезоне 20-летний Холанн отметился 27 мячами и 5 результативными передачами в 25 матчах за «Боруссию».