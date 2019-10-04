Дидье Дешам: «Позвоню Лэмпарду и скажу: «Было бы неплохо выпустить Жиру»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что не вызывал Н'Голо Канте в команду по просьбе наставника «Челси» Фрэнка Лэмпарда. В октябре французы в рамках отборочного турнира Евро-2020 сыграют с Исландией (11-го) и Турцией (14-го).

- Лэмпард позвонил мне и попросил не вызывать Н'Голо Канте, — цитирует RMC Дешама — Он сказал мне, что это будет лучше для игрока и клуба. Возможно, я позвоню ему позже и скажу: «Было бы неплохо, если вы немного поиграете с Оливье Жиру в составе» (смеется).

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира